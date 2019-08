Hochstraße Süd: Stadt informiert auf Pressekonferenz

Jetzt live: Die Pressekonferenz zur Hochstraße Süd

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

12.05 Uhr: Wie geht es weiter nach der Sperrung der Hochstraße Süd? Um 14 Uhr soll es auf einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten geben.

11.30 Uhr: Nach der kurzfristigen Vollsperrung der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist am Freitagmorgen im Berufsverkehr ein Verkehrschaos ausgeblieben. Zunächst war es nach der Bekanntgabe der Sperrung am Donnerstagnachmittag noch zu kürzeren Staus gekommen, wie eine Sprecherin der Polizei Ludwigshafen sagte.

Hintergrund: Die Stadt Ludwigshafen hat am Donnerstagnachmittag die Hochstraße Süd aus Sicherheitsgründen komplett für den Verkehr gesperrt. Dies gilt zwischen Abfahrt Bruchwiesenstraße und Konrad-Adenauer-Brücke. Die beiden Rheinbrücken sind nicht betroffen.

Grund für die kurzfristige Schließung dieser Hauptverkehrsachse für die gesamte Region Rhein-Neckar sind Risse im Abschnitt der sogenannten Pilzhochstraße, die sich vergrößert haben. Dies hätten Prüfer am Donnerstag festgestellt, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Deshalb habe sie nach intensiven Diskussionen im Krisenstab entschieden, die Hochstraße aus Sicherheitsgründen zu schließen, sagte die Verwaltungschefin dem "Mannheimer Morgen".