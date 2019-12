Hochstraße Süd: Vorarbeiten zum Abriss sollen am Montag beginnen

Ludwigshafen.Die Stadt Ludwigshafen will an diesem Montag mit den Vorarbeiten zum Abriss der Hochstraße Süd beginnen. Wie die Verwaltung mitteilte, sollen in der Dammstraße 14 Platanen gefällt werden. Die Dammstraße verläuft knapp unterhalb der Pilzhochstraße. Allerdings hat sich am Wochenende Widerstand gegen die Baumfällung formiert. Am Sonntag beantragten die Grünen und Piraten eine einstweilige Verfügung gegen die Fällung. „Ein entsprechender Schriftsatz ist am Sonntagnachmittag an das Verwaltungsgericht Neustadt gefaxt worden“, informierte Fraktionschef Raik Dreher am Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Die Stadtratsfraktion Grüne Ludwigshafen und Piraten sei ausdrücklich für den schnellen Abriss der Hochstraße. Die Notwendigkeit der Baumfällungen sehen sie jedoch nicht. „Falls es bei der Abholzaktion um den notwendigen Platz für Abrissgeräte und LKW gehen sollte, schlagen wir vor, den Abriss von der anderen Seite der Hochstraße Süd, auf der Höhe der Mundenheimer Straße, quer zur Dammstraße zu beginnen, um dann, statische Möglichkeiten vorausgesetzt, zunächst die Hochstraße in Richtung Konrad Adenauer Brücke abzureißen“, schreibt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Brückner.

Hoher emotionaler Wert

Die mittlerweile getrennt arbeitenden Grünen im Rat dagegen bedauern die Entscheidung der Stadt und fordern, dass die Platanen vollwertig ersetzt werden sollen. Sie gehen aber nicht juristisch gegen die Entscheidung vor. Dass die Platanen weichen müssten, sei wohl unvermeidlich, aber ein schwerer Schlag für die Anwohner, die im Zusammenhang mit dem geplanten Metropolhauses jahrelang für den Erhalt des Platanenhains gekämpft hätten, bedauert Co-Vorsitzende Monika Kleinschnitger. Platanen hätten zwar einen geringen ökologischen, aber einen hohen emotionalen Wert, ergänzt Hans-Uwe Daumann, bau- und umweltpolitischer Sprecher der Fraktion.

Die 14 Platanen, die ab diesem Montag gefällt werden sollen, stehen dem Abriss der Hochstraße Süd im Weg, der Anfang 2020 bereits beginnen soll. Wenn sie verschwinden, gibt es in der Abrissphase der Hochstraße einen dauerhaft ungehinderten Zugang zur Tiefgarage des Mosch-Hochhauses.

