Hochstraßen-Abfahrt nach siebenjähriger Sperrung frei

Ludwigshafen.Für Autofahrer, die aus Mannheim in die Ludwigshafener Innenstadt wollen, ist dies eine große Erleichterung: Die seit sieben Jahren gesperrte Abfahrt der Hochstraße Nord zur Heinigstraße wurde am Freitagnachmittag wieder freigegeben. 2013 hatte die Verwaltung die Rampe gesperrt, weil eine Reparatur damals als nicht mehr rentabel angesehen wurde und man von einem baldigen Abriss der Hochstraße Nord ausgegangen war. Nachdem sich der Abbruch der Nordbrücke aber deutlich verzögert, wurde die Rampe in den vergangenen fünf Monaten für 420 000 Euro instandgesetzt. Dabei wurden unter anderem Übergangskonstruktionen erneuert. Mit der Öffnung der Abfahrt will die Verwaltung den Verkehrsfluss nach der Sperrung der Hochstraße Süd verbessern und die Wredestraße entlasten. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020