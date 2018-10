Hochstraßen-Abriss erfordert neue Ideen

Die Hochstraße Nord soll ab 2023 abgerissen werden. © zinke

Ludwigshafen.Die meisten Bewohner der Metropolregion erreichen ihren Arbeitsplatz nicht fußläufig, sondern sie pendeln. Der Großteil nutzt dafür das eigene Auto – allein und in Fahrgemeinschaften – oder den Nahverkehr. Da es durch Baustellen oder Unfällen oft zu langen Staus kommt, ist es wichtig, dass die Pendler rechtzeitig davon erfahren, um mehr Zeit einzuplanen oder eine andere Route zu wählen. Hierzu eignen sich beispielsweise Apps auf dem Handy.

Um die Zusammenhänge zwischen Mobilität und Digitalisierung ging es bei einer Diskussionsrunde im RNV-Betriebshof Rheingönheim. Veranstalter war die Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft Ludwigshafen (WEG). „Die RNV wurde vor 13 Jahren gegründet. Es gab früher noch Kursbücher aus Papier, heute schaut man auf die Smartphone-App“, sagte Christian Volz, kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. „Unsere Mitarbeiter müssen auf die Digitalisierung eingestellt sein, vor allem angesichts der langen Umbauzeit der Hochstraße.“ Auch Azubis würden digital geschult und lernten an einem Fahrsimulator, wie man sich in bestimmten Situationen verhält.

„Wer ist wie unterwegs in der Region?“, mit dieser Frage beschäftigte sich eine Studie des Instituts für Management und Innovation. „Wir haben Mitarbeiter in sieben großen Unternehmen in Ludwigshafen befragt, welche Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit steigern würden, dass eine Alternative zum Auto gewählt wird. Noch gibt es zu viele Allein-Autofahrer“, so Philipp Tachkov. Weitere Fragen beschäftigten sich mit der Bauzeit beim Hochstraßen-Abriss oder mit der Öffnung des Posttunnels, der eine große Entlastung darstellen würde. Die Ergebnisse der Umfrage werden in die Planung des Mobilitätskonzepts 4.0 mit einfließen.

Als Beispiel, wie alle Informationen auf digitalem Wege zusammenfließen können, wurde die Verkehrsinformationszentrale der VMZ Berlin vorgestellt. „In Berlin haben wir hohe Pendlerzahlen. Mit einem guten Informationsfluss kann man viele Probleme mildern“, sagte Reinhard Giehler. In der Zentrale laufen alle Info-Kanäle zusammen, von Verkehrsmeldungen bis zur Schadstoffbelastung. „Die VMZ Berlin ist unser Partner in Sachen Digitalisierung“, so Baudezernent Klaus Dillinger. „Hier gibt es Ängste wegen der langen Bauzeit der Hochstraße, die etwa acht Jahre betragen wird. Um Engpässen auszuweichen, brauchen wir neue ÖPNV-Angebote.“ Kge

