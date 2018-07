Hochzeit mit Genehmigung

Anzeige

Ludwigshafen.Ihre diamantene Hochzeit, also den 60. Hochzeitstag, feiern heute Harri und Irene Balke, geborene Zscherneck. Beide stammen aus Herzberg in Brandenburg. Harri ist Jahrgang 1936, Irene wurde 1937 geboren. „Wir lernten uns 1957 in Herzberg kennen, da Irene mit ihrer älteren Schwester oft deren Verlobten besuchte, der zwei Häuser weiter von mir wohnte. Da habe ich ein Auge auf Irene geworfen“, blickt Harri Balke zurück.

Der damals 21-Jährige arbeitete bei der Volkspolizei. Eine kritische Äußerung zum System brachte ihm jedoch vier Wochen Gefängnis ein. „1957 konnte man noch ausreisen, wenn man Verwandtschaft im Westen hatte, in meinem Fall in Ludwigshafen. Dort blieb ich dann auch.“ Irene kam ihn „nur“ zweimal besuchen – denn beim zweiten Mal blieb sie ganz, und die beiden beschlossen, zu heiraten. „Irene war noch keine 21, also nicht volljährig, daher brauchten wir die Genehmigung ihrer Eltern. Da stießen wir anfangs auf etwas Widerstand.“

Zwei Kinder und vier Enkel

Harri arbeitete 27 Jahre lang als Maschinenschlosser bei den ehemaligen Metallwerken Neckarau, bis diese geschlossen wurden. Zwölf Jahre engagierte er sich im Betriebsrat. 1984 wechselte er zur Rheinchemie, wo er bis zur Rente mit 63 Jahren arbeitete. Irene war bis Mitte der 80er Jahre Verkäuferin bei „Kaiser‘s Kaffee“ in Ludwigshafen-Mitte. Balkes haben zwei Kinder, Sohn Andreas wurde 1959 geboren, Tochter Jutta 1963. Hinzu kommen vier Enkelkinder – drei Jungen, ein Mädchen.