Höchste Beteiligung im Süden

Ludwigshafen.Corona hat die Vorbereitungen der Kirchenwahlen im protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen erschwert und die Verantwortlichen befürchteten negative Auswirkungen der Pandemie. Diese Befürchtungen waren jedoch unbegründet, denn bei den jetzt erfolgten, ausschließlich per Brief möglichen Wahlen, konnte die Beteiligung im Vergleich zum Jahr 2014 sogar gesteigert werden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. 21,5 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab, vor sechs Jahren waren es noch 20,3 Prozent gewesen. Eindeutiger Spitzenreiter bei der Wahlbeteiligung mit 41,2 Prozent war Rheingönheim, in der Innenstadt lag der Wert nur bei 9,3 Prozent.

Gewählt wurden 127 neue Presbyterinnen und Presbyter aus insgesamt 173 Bewerbern. 32 924 Gemeindemitglieder waren nach Angaben der protestantischen Kirche in den 14 Ludwigshafener Kirchengemeinden zur Wahl aufgerufen, darunter 1743 Erstwähler ab 14 Jahren.

Die Wahlbeteiligung bei dieser Gruppe war in den verschiedenen Bezirken ebenfalls sehr unterschiedlich. In der Innenstadt lag sie gerade einmal bei 3,3 Prozent, in Rheingönheim dagegen bei 35,1 Prozent. „Im Schnitt beteiligten sich 17,8 Prozent Erstwähler an den Wahlen im Kirchenbezirk“, so die Mitteilung.

Der Frauenanteil unter den neu ins Ehrenamt Gewählten liegt bei 64 Prozent, das Durchschnittsalter bei 55 Jahren. Rund 58 Prozent aller künftigen Presbyterinnen und Presbyter haben das Amt bereits einmal übernommen, elf Prozent standen zumindest schon mal als Ersatzmitglieder zur Verfügung.

Einführung bis 17. Januar

„Die frisch gewählten Presbyterinnen und Presbyter werden zwischen dem 19. Dezember 2020 und dem 17. Januar 2021 in einem Gottesdienst eingeführt und nehmen dann ihre Arbeit auf“, teilt die Kirche mit. Das bedeutet, sie wählen in einer der ersten Sitzungen einen Vorsitz und eine Stellvertretung, sie bestimmen die Mitglieder der Bezirkssynode und der Kita-Träger-Vollversammlung, besetzen ihre Ausschüsse und setzen sich Ziele, was sie in den kommenden sechs Jahren anpacken und erreichen wollen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020