Höfken: „Baustelle auf Hochstraße ist Chance“

Ludwigshafen.Auf der Einladung steht „Zugang über Parkdeck P1“ – wer mit dem Fahrrad kommt, ist irritiert: Wie häufig wird sogar beim Treffen zu den Themen „Klimafreundliche Mitarbeitermobilität“ und „Klimaquartier Süd“ mit der Umweltministerin Ulrike Höfken davon ausgegangen, dass die Gäste mit dem Auto kommen. Die Grünen-Politikerin hat die Abteilung Stadterneuerung mit dieser Beschreibung jedoch gut gefunden – mit ihrem Dienstwagen, ein BMW 740e i mit Elektro-Benzin-Hybridantrieb.

„Wir müssen nur fünf Prozent zahlen – das ist grandios“, betonte Joachim Alexander, Klimaschutzbeauftragter der Stadt, zum Projekt „Klimaquartier Süd“. Die Gesamtkosten von 150 000 Euro werden üppig gefördert. Damit wurden unter Beteiligung der Bürger Workshops organisiert sowie mit einem Lenkungskreis und der Politik vergangenes Jahr ein Konzept erstellt, mit dem der Energieverbrauch gesenkt und die Lebensqualität erhöht werden sollen. Nächster Schritt ist ein „Klimakiosk“ ab Ende März auf dem Pfalzgrafenplatz, in dem Bürger informiert werden sollen.

Die Ministerin fragte, wie es danach weitergehen werde. Joachim Alexander: „Es ist ein stark selbstlernendes System, wir werfen einen bunten Blumenstrauß hin.“ Dieser besteht unter anderem aus Solarstromanlagen, Hinterhof- und Dachbegrünung und „Urban Gardening“ – was letztlich umgesetzt werde hänge davon ab, was die Bürger wollen.

Im ganzen „Klimaquartier Süd“ könnten, so Alexander, theoretisch 4,5 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich produziert werden, der Verbrauch liegt dort bei rund 7,7 Millionen. Insgesamt wurden 39 Maßnahmen in neun Handlungsfeldern konzipiert.

Arbeitgeber befragt

Das Projekt „Klimafreundliche Mitarbeitermobilität“ wird von der Hochschule Ludwigshafen federführend bearbeitet. Herzstück ist dabei eine Befragung bei sieben großen Arbeitgebern in Ludwigshafen vor dem Hintergrund der Hochstraßensanierung. Mit den Umfragen wurden Daten für die typische Arbeitsmobilität im Großraum Ludwigshafen ermittelt, die Philipp Tachkov von der Hochschule vorstellte. Immerhin rund 15 400 Teilnehmer gab es, davon 12 750 von der BASF. Rund 60 Prozent davon nutzen regelmäßig das Auto für den Weg zur Arbeit, wiederum davon ein Drittel hin und wieder andere Verkehrsmittel. Tachkov geht davon aus, dass dies die Kerngruppe für einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad/E-Bike sein könnte.

Insbesondere das Fahrrad würden viele Befragte als Alternative nennen. Um damit zu fahren, wünschen sich die Pendler vor allem bessere Radwege: Sicherer und ohne viele Stopps sollen sie zu befahren sein. Umweltministerin Höfken regte an, Autofahrten zu Schulen sowie sichere Radwege für Schüler ins Projekt zu integrieren. Was sie betonte: „Der Druck in Ludwigshafen wird wegen der Hochstraßen-Baustellen groß sein. Das ist auch eine große Chance.“ RoS

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019