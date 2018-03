Hoffen lernen von Bloch

Anzeige

Ludwigshafen.Hoffnung ist eines der Themen, mit denen sich der Ludwigshafener Philosoph Ernst Bloch in seinen Werken beschäftigt hat. Was Hoffnung heute bedeutet und wie seine Schriften zu verstehen sind, soll die Performance „Das Hoffen lernen! Utopie gegen die Schatten der Zukunft“ zeigen, die am Samstag, 3. März, um 19 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, aufgeführt wird.

Dabei wirken unter anderem der Ernst-Bloch-Chor aus Tübingen mit, der Zitate Blochs intoniert, sowie Ludwigshafener Schüler, die ihre eigenen Utopien präsentieren. In einer Gesprächsrunde diskutiert zudem Moderator Detlef Berentzen mit der Dystopieforscherin Susanna Layh von der Universität Augsburg und Utopien-Experte Klaus Kufeld vom Ernst-Bloch-Zentrum über die „Finsteren neuen Welten und deren Protagonisten“. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro. jwd