Hoffnung auf neue Kleiderkammer

Ludwigshafen.Fast ein Jahr nach dem folgenschweren Brand im Untergeschoss der Kleiderkammer in der Stadtgartenstraße signalisiert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Oggersheim wieder Hoffnung: „Wenn die Renovierungsmaßnahmen und Brandschutzwände gemacht werden können, kann die Kleiderkammer im nächsten Jahr wieder eröffnet werden“, sagt Christian Ludes, Vorsitzender des DRK Ortsvereins Oggersheim-Ruchheim.

Im Juli 2019 war im Keller des unbewohnten Hauses durch einen technischen Defekt ein Feuer ausgebrochen, das den gesamten Bestand an Kleiderspenden zerstört oder unbrauchbar gemacht hat. „Alles war durch den Rauch verunreinigt“, erzählt Ludes. „Wir mussten alternativlos schließen – und das, obwohl dieses Jahr unser zehnjähriges Bestehen gewesen wäre“, so Ludes. Es begann eine Suche nach neuen Räumlichkeiten. Doch die Verwaltung, der das Haus in der Stadtgartenstraße gehört, konnte keine geeignete Fläche zur Verfügung stellen. „Und private Räume können wir nicht finanzieren, unsere Arbeit ist ehrenamtlich“, erklärt der Vorsitzende das Dilemma.

Doch nun gibt es Hoffnung: Nach ersten Gesprächen über die Sanierung mit der Stadt Ludwigshafen ist Ludes zuversichtlich, dass die Kleiderkammer Anfang 2021 wieder öffnen kann. Weitere Gespräche stehen nach den Sommerferien an. Dann wird über die Flächenaufteilung gesprochen, die sich durch die zusätzlichen Brandschutzwände verändert, und über den weiteren Innenausbau. Die Nutzfläche wird sich verringern, sagt Ludes. „Das Treppenhaus war vorher offen und wurde mitgenutzt, nun darf die Küche dort nicht mehr stehen und das Treppenhaus muss vom Rest der Lagerfläche abgetrennt sein.“ Von den früher verfügbaren 200 Quadratmetern gehen seiner Schätzung nach 20 bis 30 Quadratmeter durch Sicherheitsmaßnahmen verloren.

Fraglich sei noch, wer die neueröffnete Kleiderkammer am Laufen hält. Die acht ehrenamtlichen Mitarbeiter, die zuvor die Annahme und Sortierung der Kleiderspenden vorgenommen haben, könnten 2021 keine Kapazitäten für die Aufgabe haben. „Vielleicht haben sie in der Zwischenzeit andere ehrenamtliche Tätigkeiten aufgenommen“, sagt der Vorsitzende. Doch darum kümmere er sich, sobald die Sanierungspläne stehen. „Wenn alles geklärt ist und wir wieder Lagerfläche anbieten können, geben wir Bescheid“, verspricht Ludes. Dann werde man im nächsten Jahr mit Sicherheit auch eine Jubiläumsfeier ausrichten – „wie so viele, denen es durch Corona in diesem Jahr nicht möglich gewesen ist“.

