Hoffnung für Erhalt des „Laubfroschwäldchens“

Ludwigshafen.Das 1,7 Hektar große „Laubfroschwäldchen“ in Rheingönheim kann vielleicht doch gerettet werden. Dies wurde bei der Ortsbeiratssitzung deutlich, zu der rund 30 Besucher kamen. Die Pläne zur Erweiterung der Bauschuttdeponie am Hohen Weg nach Norden hin sehen vor, das Auenwäldchen zu opfern. Dagegen wehren sich Naturschutzorganisationen und zahlreiche Bürger seit Monaten. Der Ortsbeirat steht geschlossen hinter deren Ansinnen.

„Die herausragende ökologische Bedeutung war bei der Planung der Erweiterung nicht bekannt“, sagte Julia Appel (SPD). Der Vorschlag ihrer Partei: Die vorhandene Deponie um zehn Meter auf 134 Meter erhöhen und damit das Wäldchen erhalten. Eine Idee, die die anderen Fraktionen mittragen würden.

Der Leiter der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (WBL), Peter Nebel, sagte dazu: „Durch eine Erhöhung wäre das Wäldchen zu retten. Die WBL ist dafür offen: Das Volumen der Erweiterung um 2,15 Millionen Kubikmeter ist nötig, aber Flexibilität ist vorhanden.“ Für den Ortsbeirat sind das gute Nachrichten, allerdings müssten alle einen solchen Kompromiss mittragen, so Peter Niedhammer (SPD). Die Planunterlagen liegen derzeit im Ortsvorsteherbüro sowie bei der WBL am Kaiserwörthdamm aus. Die Bürger können Einwände vorbringen. Diese würden geprüft und die Pläne gegebenenfalls angepasst, so Nebel.

Ein brennendes Thema in Rheingönheim ist auch die Verkehrssituation. Das Parkverbot in den engen Straßen soll nach Auskunft der Stadtverwaltung in der Reinwalt- und in der Altfriedhofstraße umgesetzt werden. Benngewann-, Luisenstraße und Sandgassen würden indes verkehrsberuhigte Zonen, informierte Ortsvorsteher Wilhelm Wissmann (CDU). Die betroffenen Bürger würden darüber noch von der Stadt unterrichtet.

Die Verkehrssituation an der Mozartschule sei weiterhin „chaotisch“– man solle hier eine Einbahnstraßenregelung neu anregen. Nach einer Anfrage der SPD soll es eine Ortsbesichtigung mit den zuständigen städtischen Bereichen an der Kreuzung Hoher Weg/Neuhöfer Straße geben. Weiter beobachten werden die Ortsbeiräte die Parksituation in der Hauptstraße. Im Bereich der Kreuzung zum Hohen Weg sollen weitere Poller beantragt werden. Die SPD macht sich stark für einen Carsharing-Standort an der Straßenbahnendhaltestelle – ein Wunsch, den andere Fraktionen mittragen. Bei einer Sportstättenbegehung mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte der TV Rheingönheim sein Konzept zum Neubau einer Sporthalle in Verbindung mit einem Lebensmitteldiscounter auf dem Vereinsgelände vorgestellt. Wie die Stadt mitteilte, laufen umfangreiche Prüfverfahren. Wichtig sei, so die Ortsbeiräte, auch hier die Verkehrssituation nicht aus dem Blick zu verlieren, denn ein Discounter bringe viel mehr Verkehr in den Hohen Weg. mus

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019