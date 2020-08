Homeoffice, Kinder, Haushalt

Ludwigshafen.Es sind die Familien, die mit am härtesten von den Einschränkungen in der Corona-Krise betroffen sind. Und es sind meistens die Frauen, die seit dem „Lockdown“ Mitte März den Löwenanteil der Familienarbeit leisten: Homeoffice plus Kinderbetreuung, Homeschooling und Haushalt. Was das heißt, weiß Anne Spiegel, Mutter von vier Kindern, aus Erfahrung. „Aber es war notwendig, um Leben zu retten“, verteidigt sie die Einschränkungen. Seit Mai 2016 ist sie Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz. Zudem ist sie designierte Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl 2021.

Auf der Terrasse hinter dem „Landhaus“ in der Langgartenstraße sprach sie zum Thema „Familien in und nach der Pandemie“. Schon vor Corona hätten Frauen die Hauptlast tragen müssen; die Krise habe das nur verschärft. „Wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen will, dann dass die öffentliche Aufmerksamkeit gestiegen ist dafür, was Frauen leisten“, so Spiegel. Das schließe auch schlecht bezahlte Berufsgruppen wie Pflegekräfte und Erzieherinnen mit ein. Deren Wert müsse anerkannt und eine bessere Bezahlung umgesetzt werden.

Ob Gewalt gegen Frauen während des Shutdowns zugenommen habe, wollte eine Zuhörerin wissen. Die Polizeistatistik verzeichne noch keinen Anstieg, antwortete Spiegel. Das schlage sich erst zeitverzögert nieder. Die Mischung aus Zusammenleben auf engstem Raum, existenziellen Sorgen und Stress ließen Schlimmes befürchten. Wegen Abstands- und Hygieneregeln könnten Frauenhäuser nur teilweise belegt werden. Deshalb habe das Land eine Notunterkunft für Frauen aufgebaut, in die ausweichen kann. „Ich kämpfe volles Rohr für mehr Mittel.“

Dass das Thema Corona noch lange aktuell sei, zeigten die wieder zunehmenden Fallzahlen. Die Landesverordnung sei deshalb bis Mitte September verlängert worden. Man müsse weiter „auf Sicht“ fahren. Ziel sei es, Schließungen von Kitas und Schulen zu vermeiden. Dazu müsse lokal geschaut werden, was zu tun ist – etwa betroffene Klassen nach Hause schicken. Beim Transport werde mit zusätzlichen Schulbussen nachgesteuert. Erkannt hat Spiegel auch den Nachholbedarf bei der Digitalisierung, vor allem bei der Ausstattung mit Laptops und Tablets.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020