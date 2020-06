Hornklänge aus luftiger Höhe

Ludwigshafen.Als von der Aussichtsplattform des kulTurm „Die Gedanken sind frei“ erklangen, versammelten sich spontan bis zu 70 Anwohner in der Rollesstraße. „Das ist eine großartige Aktion“, freute sich auch Richard Amberger über die unerwarteten Klänge aus luftiger Höhe. Der Familienvater hatte im Garten gesessen – und war umgehend mit seinem kleinen Sohn dem Weg der Musik gefolgt. Dass die Melodien tatsächlich „von ganz oben“ kamen, hat ihn am meisten beeindruckt.

52 Meter misst der kulTurm in der Höhe, hier sorgten vier professionelle Hornisten für das besondere Klangerlebnis. In dieser Location „Turmkonzerte“ zu veranstalten, geht auf eine Idee von Beat Fehlmann zurück. Der Intendant der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hatte dazu seine Musikvermittlerin Heike Schuhmacher mit ins Boot genommen und das Ehepaar Albert angesprochen, das den kulTurm 2001 erworben und zu einer kulturellen Institution im Stadtteil Hemshof entwickelt hat.

Idee auf offene Ohren gestoßen

Die Idee, Musik „aus der Höhe über das Viertel zu bringen“, sei sofort auf offene Ohren gestoßen, sagt Heike Schuhmacher. Für die Berufsmusiker der Staatsphilharmonie, die das Glück hätten, auch in Corona-Zeiten über ein festes Einkommen zu verfügen, sei es Ehrensache gewesen, an diesem Projekt mitzuwirken. Viele hätten sich bei ihr gemeldet. So entstanden innerhalb kurzer Zeit mehrere künstlerische Formationen, die seitdem täglich in der Region im Einsatz sind.

Für das Horn-Quartett haben sich Andreas Becker, Andreas Klebsch, Stefan Berrang und Sjön Scott zusammengefunden. Bevor die vier Musiker erstmals im kulTurm spielten, waren sie in einem Ludwigshafener Seniorenheim aufgetreten. Die halbstündigen Turmkonzerte, die an den kommenden sechs Donnerstagen jeweils um 18 Uhr ihre Fortsetzung finden, folgen drei Prinzipien: Immer instrumental, überwiegend Blechbläser und bekannte Musikstücke sollen es sein, meist aus dem klassischen Bereich. Den Auftakt wird auch künftig die Volksweise „Die Gedanken sind frei“ in unterschiedlichen Variationen bilden – „ein wiederkehrendes Motiv, das jeder erkennt“.

Zur Premiere im kulTurm, der einst als Weltkriegsbunker und später als Wasserturm diente, wechselten die Musiker auf der 360-Grad-Aussichtsplattform nach jedem Stück die Himmelsrichtung und positionieren sich vor einem weit geöffneten, bodentiefen Fenster. Nachdem sie ihren ersten Weckruf gen Norden erschallen ließen, arrangierten sie Richtung Osten Händels „Feuerwerksmusik“. Zu den weiteren Melodien, die auf der Straße – und bei Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck – ihren Anklang fanden, gehörte der Jägerchor aus Carl Maria von Webers „Freischütz“ sowie der Evergreen „Somewhere over the Rainbow“, der mehr als hundertmal gecovert wurde.

Wer während des Konzerts einen Blick auf die Musiker werfen möchte, muss nicht den Turm besteigen. Im Gartenbereich wird die Darbietung live auf einem Bildschirm übertragen. Das nächste Turmkonzert findet am Donnerstag, 4. Juni, ab 18 Uhr in der Rollesstraße 14 statt.

