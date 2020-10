Hospiz Elias bietet Workshop zu den Themen Trauer und Abschied an

Ludwigshafen.Das Hospiz Elias lädt am Donnerstag, 8. Oktober, zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Berühmte Eltern trauern um ihre verstorbenen Kinder“ mit der Schauspielerin, Trauerbegleiterin und Kommunikationstrainerin Isabel Schupp ein. Der Vortrag in der Stadtmission (Rheinallee 3) beginnt um 19 Uhr. Am Mittwoch, 7. Oktober, bietet das Hospiz Elias (Steiermarkstraße 12) von 14 bis 18 Uhr einen Workshop mit Schupp zu den Themen Abschied und Trauer an. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0621/635-54 70 erforderlich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020