Hotel-Tour mit Michael Cordier

Ludwigshafen.Um die neue Hotellandschaft der Innenstadt geht es bei einer Themen-Tour am Samstag, 6. Oktober, mit dem Stadtmarketing-Chef Michael Cordier. Die kostenlose Führung startet um 11 Uhr vor der Tourist-Info am Berliner Platz. Bei dem zweistündigen Rundgang werden das deutlich erweiterte und umgestaltete Europa Hotel am Ludwigsplatz sowie die Neubauten des B&B Hotels und des Moxy-Hotels in der Nachbarschaft der Rhein-Galerie besucht – jeweils mit Erläuterungen in den Gebäuden. Da die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt ist, ist eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 0621/51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com erforderlich. ott

