Hund beißt Mann in den Arm

Ludwigshafen.Ein 37-jähriger Ludwigshafener ist in der Frankenthaler Straße von einem Hund angefallen und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging der Mann Samstagnacht gegen 0 Uhr am Hauptfriedhof entlang und kam an einem Hund und dessen Halter vorbei. Der Besitzer saß auf dem Gehweg und telefonierte. Den Hund hatte er zwar an einer Leine, diese war jedoch so lang, dass das Tier den Fußgänger attackieren und in den Oberarm beißen konnte. Als der Verletzte den Mann ansprach, behauptete dieser, dass überhaupt nichts geschehen sei. Anschließend ging er mit seinem Vierbeiner weg. Die Bisswunde musste der 37-Jährige in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht den Mann und den Hund gesehen haben. Diese können sich telefonisch unter 0621/963-22 22 melden. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019