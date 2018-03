Hund beißt Neunjährige

Anzeige

Ludwigshafen.Ein neunjähriges Mädchen ist in Mundenheim von einem kleinen Hund in den Oberschenkel gebissen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war das Kind am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Krügerstraße auf dem Heimweg, als es plötzlich von hinten attackiert wurde. „Das Tier hat ohne ersichtlichen Grund zugebissen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Der Hund sei vermutlich nicht angeleint gewesen. Die Besitzerin habe das Tier nach dem Vorfall zurückgeholt, sich jedoch nicht um das Mädchen gekümmert und sei weggegangen.

Eine genaue Personenbeschreibung der Hundehalterin liegt nicht vor. Sie wurde als ältere Frau mit grauen/helleren Haaren und rotem Stirnband beschrieben. Nähere Angaben sind nicht bekannt. Gleiches gilt für den Hund, der ein hellbraunes und glattes Fell hat. Um welche Rasse es sich handelt, ist unklar. Nach Polizeiangaben haben keine Zeugen den Vorfall beobachtet. Hinweise werden unter Tel. 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten. ott