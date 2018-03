Hund greift Schüler an

Anzeige

Ludwigshafen.Ein 18 Monate alter Schäferhund hat in der Hilgundstraße vier Schüler angefallen und verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die 68-jährige Halterin am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr mit dem Tier spazieren, als es sich plötzlich losriss und auf den Hof der nahegelegenen Mozartschule rannte. Dort verbrachten nach Angaben der Beamten gerade rund 300 Schüler ihre Unterrichtspause. Aus bislang ungeklärter Ursache sprang der Hund vier Schüler im Alter von elf bis 17 Jahren an. Diese stürzten teilweise zu Boden und zogen sich dabei Kratzer und Schürfwunden zu. Die Kinder und Jugendlichen wurden vor Ort medizinisch erstversorgt. Die Hundehalterin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Erst am Montagnachmittag war in Mundenheim eine 16-Jährige von zwei Hunden angegriffen und gebissen worden. Für diesen Vorfall auf einer Wiese im Bereich der Ebernburgstraße sucht die Polizei noch Zeugen. Wer Angaben zur rund 40 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Halterin der Hunde machen kann, meldet sich unter Telefon 0621/963-21 22. Die Frau soll eine bunte Mütze getragen haben. jei