Hund überfahren - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen.In der Schwanthalerallee in Ludwigshafen ist bereits am Mittwoch, 2. September, gegen 16.30 Uhr, ein Hund von einem oder einer Unbekannten überfahren worden. Der Hund verstarb in der Tierklinik. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, soll eine ebenfalls unbekannte Zeugin den Vorfall beobachtet haben. Diese und auch andere Zeugen des Unfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020