Hunde gehen auf 16-Jährige los

Ludwigshafen.Eine Jugendliche ist im Bereich der Ebernburgstraße von zwei Hunden angefallen und verletzt worden. Nach Polizeiangaben von gestern saß die 16-Jährige am Montag gegen 16.45 Uhr auf einer Wiese, als die Vierbeiner auf sie zu rannten und sie bissen. Sie erlitt bei dem Angriff mehrere Wunden und Kratzer. Die Hundehalterin schaffte es nicht, ihre Tiere unter Kontrolle zu bringen. Erst als ein Freund des Mädchens nach den Vierbeinern schlug, ließen sie von der 16-Jährigen ab. Die Frau entschuldigte sich und bot an, ärztliche Hilfe zu rufen. Das lehnte die Verletzte jedoch ab. Später begab sie sich in Behandlung.

Die Hundehalterin soll etwa 40 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein. Sie trug eine bunte Mütze. Hinweise unter Tel. 0621/963-21 22. jei