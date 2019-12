Hundeleinen und Decken

Ludwigshafen.Die Hundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Ludwigshafen hat insgesamt 200 Spendenpakete an Obdachlose verteilt. Gesorgt wurde „für Mensch und Tier“, wie Kreisverbandsvorsitzender Holger Scharff erklärt: Die Pakete gingen explizit an Wohnungslose mit Hunden. Sie beinhalteten unter anderem Hundezubehör: Futter, eine Leine und eine Decke. Auch einen Schlafsack, eine Isomatte, eine Winterjacke sowie einen Schal bekamen die Betroffenen. Ziele der Spendenaktion waren die Ludwigshafener Tafel, die Mannheimer Tiertafel „Futteranker“, die Caritas sowie der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer. Weitere Pakete wurden direkt an Obdachlose verteilt, die die Helfer auf ihren Rundfahrten angetroffen haben.

Ins Leben gerufen hat die Aktion der ASB Karlsruhe, der so viele Spenden gesammelt hatte, dass er andere Verbandsgruppen aufrief, sich an den Spendenverteilungen zu beteiligen. Die Pakete sollen Obdachlosen und ihren Hunden das Leben in der kalten Jahreszeit erleichtern. julb

