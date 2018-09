Hundemer wird neuer Sprecher

Ludwigshafen.Ein Wechsel bahnt sich bei der Initiative „Wir vom Berliner Platz“ an: Clemens G. Schnell (Bild oben), Gründungsmitglied der Initiative und Vorstand der Sparkasse Vorderpfalz, geht Ende Juni in den Ruhestand. Da sein Lebensmittelpunkt in Speyer ist, will er sein ehrenamtliches Engagement zurückfahren. Nachfolger als Sprecher wird Jürgen Hundemer (Bild unten), Vorsitzender von Vehra, dem Verein

...