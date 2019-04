Hunderte Euro für Meister Yoda

Ludwigshafen.Richtig viel los war bei der Comic- und Figurenbörse im Kulturzentrum „Das Haus“ am Samstag. Seit 30 Jahren organisieren Hanno Stolp und Markus Bauer nach eigenen Angaben Deutschlands älteste und größte Börse für Comic, Fernsehen, Kino und Merchandise-Spielzeug.

„Wir sind privat selbst Sammler und organisieren diese Börsen jährlich im Frühjahr und im Herbst“, sagte Hanno Stolp im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das ist mittlerweile eine Institution für alle Figurensammler“, meinte der 60-jährige Viernheimer. An 90 Tischen stellten 60 Händler aus Süddeutschland und Luxemburg unzählige Figuren, Comichefte von Asterix oder Donald Duck sowie Spielzeug bis zurück in die 1930er Jahre aus. Ein besonderer Hingucker war das Batman-Diorama, gemalt vom Mannheimer Fotografen Günter Blum. Es gab aber auch unzählige Dinge rund um Lego und Playmobil. „Wenn man ein altes Raumschiff von Enterprise oder eine Star-Wars-Figur hat, sollte auch die Originalpackung dabei sein. Das steigert den Wert des Objekts. Die Comics sollten auch in einem guten Zustand sein“, erklärte Stolp.

Eigens aus Ramstein angereist war der Soldat Travis Hoffmann: „Ich komme seit zwei Jahren regelmäßig auf diese Börse und habe hier Freundschaften geschlossen. Das ist viel intimer als Ebay. Ich sammle Star-Wars-Figuren und meine Frau Mainzelmännchen. Solche Börsen gibt es auch in Amerika. Aber dort gibt es nicht die europäischen Figuren und Verpackungen“, sagte der 45-jährige US-Amerikaner. Er liebäugelte mit einer lebensgroßen Figur Meister Yoda aus den Star-Wars-Filmen für 500 Euro. Diese bot Lothar Kasprzyk an. „Ich sammle selbst und verkaufe immer nur das, was ich zu viel habe“, meinte der 50-Jährige aus Gelnhausen. Herbert Krämer präsentierte Elastolinfiguren, Römer, Normannen, Wikinger und Soldaten ab den 1930er Jahren. „Ich habe schon als Kind mit den Figuren gespielt. Dann haben sie viele Jahre im Keller gelegen. Vor sieben Jahren bin ich darauf gekommen, dass diese Figuren jetzt wertvoll sind und sammle nun“, berichtete der 68-jährige Ludwigshafener über sein Hobby.

Mit einem Riesenangebot an Schlümpfen, Mickey Mouse, Pumuckl oder Wum-Figuren sorgte Frank Fluhrer für erschwingliche Börsenmitbringsel. Ab 2,50 Euro gab es schon eine Minnie Mouse, und ein Schlumpf kostete zwischen 1,50 und 70 Euro. „Ich sammle seit 30 Jahren. Mein Haus steht voll. Ich verkaufe nur, was ich zu viel habe“, beschrieb der 42-Jährige aus Stockstadt. Die nächste Comic-und Figurenbörse findet am 30. November statt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019