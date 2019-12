Hunderte Stimmen vereint

Ludwigshafen.Schon beim ersten Lied sind alle voll dabei. Sänger und Gitarrist Uli Wurschy und Keyboarder Volker Becker stimmen „Music Was My First Love“ von John Miles an und rund 300 Menschen im Kulturzentrum „das Haus“ steigen mit ein. Zum ersten Mal ist dort ein vorweihnachtliches Benefiz-Rudelsingen angeboten worden, bei dem der Reinerlös des Abends in ein soziales Projekt in der Region fließt.

Unter den Sängern ist auch Julia Spiegel mit drei Freundinnen. „Ich komme aus Großfischlingen bei Landau hierher, da es das Rudelsingen in unserer Nähe nicht gibt“, berichtet sie. „Meine Eltern wohnen in Bielefeld, die machen schon seit Jahren mit. Durch sie habe ich vom Rudelsingen gehört, jetzt wollte ich selbst mal hin. Wir sind vier Mamis, die Männer und Babysitter passen daheim auf unsere Kleinen auf.“

Rudelsingen ist Singen zum Spaß. Ein falscher Ton? Egal. Aus dem Takt kommt man nicht, da eben die ganze Gruppe mitsingt. Der Text wird auf eine Leinwand projiziert, auch diesbezüglich kann nichts schiefgehen. Rudelsingen wurde in Münster ins Leben gerufen und feiert seit 2011 seinen Siegeszug durch ganz Deutschland. Zehn Teams sind ständig auf Tour, Wurschy und Becker bilden das „Team Odenwald“.

Frauen in der Überzahl

„Ich bin zum dritten Mal mit dabei und habe meinem Freund Olaf die Eintrittskarte geschenkt. Es ist einfach eine Riesengaudi“, sagt Rudelsänger Gustav aus Mannheim. „Ich singe privat ab und zu“, meint Olaf. „Im Stadion oder unter der Dusche.“ Das Rudelsingen hat drei Sets mit jeweils acht Liedern, so dass die Sänger zwischendurch ihre Stimme ölen können. Das Programm besteht aus Liedern aller Genres. Im Publikum sind die Frauen in der Überzahl, wobei der „Macho Macho“ von Rainhard Fendrich mit dem „Tiroler Wadel“ besonders lustig rüberkommt.

Aus „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ macht Wurschy eine ganz besondere Gaudi. Er lässt die Männer nach vorn kommen und das Publikum das Lied im Duett singen – die Herren als Roy Black, die Damen als Anita. Zwischendurch wird es weihnachtlich mit dem Spiritual „Go, Tell It on the Mountain“, das sich im Rudel gesungen besonders gut anhört.

Doch auch traurige Lieder stehen auf dem Programm, wie „Seasons in the Sun“ von Terry Jacks, das vom Abschied nehmen handelt. Zu diesem Lied passt auch der Benefiz-Hintergrund des Abends. Uli Wurschy verkündet, dass das Geld dem Hospiz Elias im Stadtteil Gartenstadt zugute kommt. Diesem widmet Wurschy schließlich auch ein Lied, das davon handelt, einander beizustehen: „Stand by Me“ von Ben E. King – allerdings im Medley mit einem Lied, das auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen darf und das polarisiert wie sonst keines: „Last Christmas“ von Wham. kge

