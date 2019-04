Hungersnöte und Geisterstädte

Ludwigshafen.Wie sehr mussten das ukrainische Volk und seine Sprache unter der unbarmherzigen Regentschaft von Stalin leiden? Wie brachte diese hemmende Epoche der Unterdrückung die Kultur der Ukraine ins Stocken? Im Café Hausboot in Ludwigshafen, wo diese prosaisch verarbeiteten Ideen von Autorin und Besuchern weitergedacht wurden, gastierte die Schriftstellerin Tanja Maljartschuk, der im vergangenen Jahr der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen wurde. Sie war im Rahmen der Literaturreihe „Europa_Morgen_Land“ in Ludwigshafen, um aus ihrem aktuellen Roman „Blauwal der Erinnerung“ vorzulesen. Die Moderatorin übernahm Eleonore Hefner.

Maljartschuk, die 1983 in der westukrainischen Universitätsstadt Iwano-Frankiwsk zur Welt kam und mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt nach Wien verlegt hat, thematisiert die Millionen Todesopfer, darunter regimekritische Intellektuelle, die während der kommunistischen Diktatur unter Josef Stalin sterben mussten. Sie berichtet über Hungersnöte in der Ukraine und Geisterstädte – nicht nur in kultureller Hinsicht.

Wie hätte sich das sowjetische Geistesleben innerhalb der Bevölkerung ohne die repressive Staatspolitik von Stalin weiterentwickeln können? Darüber kann lediglich spekuliert werden.„Das ist eine tragische Geschichte der ukrainischen Literatur“, kommentierte Schriftstellerin Maljartschuk.

„Die großen philosophischen Werke versuchen sie gerade, ins Ukrainische zu übersetzen“, erzählte die 36-Jährige, die über das Scheitern der ersten ukrainischen Unabhängigkeitsbewegungen berichtete. Maljartschuk beherrscht die deutsche Sprache makellos, mit einem starken osteuropäischen Akzent. In dem vor anderthalb Monaten erschienenen Roman beschäftigt sich die Autorin mit der historischen Figur Wjatscheslaw Lypynsky.

„Wenn ein Autor oder ein Maler nicht mehr beliebt war bei Stalin, gaben sie neue Zeitungen heraus, damit der Künstler darin nicht mehr erscheint“, schilderte die studierte Philologin, die einige Jahre als investigative Journalistin gearbeitet hat.

„Als Autorin ist es nicht leicht“

Deshalb plädiert die Schriftstellerin Maljartschuk dafür, die ukrainische Zeitgeschichte aufzuarbeiten, um Erinnerungslücken zu schließen. „Man versteht nicht, was Privateigentum bedeutet“, erläuterte die Autorin in Bezug auf den Staat der Ukraine. Im Jahre 1991 begann nach der Loslösung von der UdSSR für die Ukraine ein schrittweiser Privatisierungsprozess. Darüber hinaus unterhielt sich Maljartschuk, fernab von politischen und wirtschaftlichen Themen, nebenbei mit Moderatorin Eleonore Hefner über den im Meer lebenden Blauwal, das größte Säugetier der Welt. Er taucht im Titel des neuen Romans von Maljartschuk auf.

Was war das für ein Gefühl, als die Schriftstellerin im vergangenen Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen bekam, der mit 25 000 Euro dotiert ist? „Ein Glück, ein Wunder war geschehen“, freute sich die Publizistin, die im Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht. „Ich investiere dieses Geld ins Leben. Ich muss damit noch lange zurechtkommen. Als Schriftstellerin hat man es nicht leicht“, verriet die Geisteswissenschaftlerin am Rande der Lesung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019