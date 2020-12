Hybrid-Sitzungen sollen öfter sein

Ludwigshafen.Wegen der Corona-Pandemie soll der Stadtrat in nächster Zeit in Hybrid-Form tagen. Dabei können die Kommunalpolitiker die Sitzung auch per Videokonferenz verfolgen. „Das soll das Instrument der Zukunft sein, solange der Inzidenzwert in der Stadt über 50 liegt“, begründete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag die Neuerung. Diese soll dazu beitragen, Kontakte zu vermindern. Der Stadtrat billigte diese Vorgehensweise bei acht Enthaltungen. Die Verwaltung muss indes eine solche Sitzungsform zuvor jedes Mal noch von der Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Am Montag fand erstmals eine Hybridsitzung statt, die technisch reibungslos funktionierte. Dabei war nur ein Teil der Stadträte im Pfalzbau anwesend. Die anderen beteiligten sich per Video an der Debatte und an den Abstimmungen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020