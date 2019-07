„Ich habe mich in Japan verliebt“

Ludwigshafen.Asien fasziniert nicht nur durch seine Exotik, Ökonomen zieht es nicht zuletzt durch seine boomende Wirtschaft dorthin. Das Ostasieninstitut bildet daher seit 1997 künftige Betriebswirte mit einer Zusatzqualifikation aus: Die Studenten können den Bachelor of Science mit dem Schwerpunkt Japan, China oder Korea erwerben. Beim Sommerfest in den Räumlichkeiten sowie dem Parkdeck stellte sich das Institut am Samstag vor.

Auf den Bänken haben es sich die Besucher bequem gemacht und genießen das Essen mit Blick auf den Rhein. Am Buffet warten Leckereien wie Sushi, gegrillte Steaks und Würstchen sowie Salate und süße Sünden wie Muffins, Brownies und Cake Pops.

Das Fest finde bereits seit 20 Jahren statt, erzählt Manuel Vermeer, Dozent für Chinesisch in den Bereichen Intercultural und International Management. „Es ist ein Tag der offenen Tür, bei dem Interessenten sehen, was wir hier tun.“ Auch viele Ehemalige schauen vorbei.

Das Fest organisieren die Studenten. Die Fachschaft hat die Planung in die Hand genommen, von der Beschaffung der Bierbänke bis zum Kauf der Lebensmittel, erzählt Fachschaftsmitglied Franziska Rank. Außerdem sind die Studenten des zweiten Semesters im Einsatz. Das bunte Programm am Samstagmittag lockt zahlreiche Besucher an: Sie nutzen die Stunden, um sich über das Studium zu informieren. Führungen durch die Bibliothek stehen ebenso an wie eine Teezeremonie und verschiedene Vorträge.

Außerdem haben die künftigen Studenten Zeit, mit Dozenten und Studierenden ins Gespräch zu kommen. Vanessa Welz nutzt diese Gelegenheit. Derzeit studiert die junge Frau in Mannheim. Danach möchte sie ein zweites Studium mit Schwerpunkt Japan beginnen. Den Infotag des Ostasieninstituts findet sie „sehr gut“, sagt sie. „Ich kann es jedem empfehlen, der nicht weiß, was er studieren will.“

Ihre jüngere Schwester Larissa findet das Studium ebenfalls spannend – allerdings interessiert sie sich für den Schwerpunkt Korea. „In den Sommerferien verbringe ich sechs Wochen in Korea“, sagt die Schülerin. Dort möchte sie die Sprache lernen. Nina Laut aus Lampertheim war im vergangenen Jahr in Tokio und interessiert sich für die japanische Kultur. „Die Leute dort sind höflich und hilfsbereit.“ Zunächst geht es sie für nach Japan. „Dort mache ich Work und Travel.“

Interesse an Kultur und Menschen

Für Jan Garnjost und Jeannine Belizaire ist das Studium fast zu Ende. Garnjost hatte sich für den Schwerpunkt China entschieden, da er bereits ein Studium der Japanologie absolviert hat. Belizaire dagegen hat den Bachelor of Science Japan gewählt. „Ich interessiere mich für die Kultur und die Menschen.“ Während ihres Auslandsjahrs war sie in Nagoya. Das Jahr sei notwendig, um die Fremdsprache wirklich zu lernen, finden beide. „Hier lernt man nur die Grundlagen und die ersten Zeichen“, sagt Garnjost. Er kennt beide Kulturen sehr gut und möchte daher nach dem Studium ein Praktikum in Japan machen. Belizaire schreibt zunächst ihre Bachelorarbeit, um anschließend für ein paar Jahre ebenfalls nach Japan zu gehen. Sie gibt lächelnd zu: „Ich habe mich in Japan verliebt.“

