Ludwigshafen.Bei einer kleinen Feier im Rathaus erhielten ehrenamtliche Mitarbeiter der Tafel und des Café Asyl eine Ehrenamtskarte. Diese wird übergeben von der Stadtverwaltung. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Oft scheitert es am Freizeitmangel und an den Finanzen. Daher ist es für die Stadt von großer Bedeutung, dass wir auf einen solchen Einsatz zurückgreifen können“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).

Bei der Ehrenamtskarte handelt es sich um ein Dokument, das als Nachweis für ehrenamtliches Engagement dient. Sie hat das Format einer Kreditkarte und passt in den Geldbeutel. So können die Träger sie zu verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel Bäder oder Museen, mitbringen und bekommen an der Kasse Ermäßigungen.

Auch Inge und Martin Schulz, Helfer bei der Tafel, bekamen die Karte überreicht. Sie sind an zwei ganzen Tagen in der Woche im Einsatz. „Ich ging 2005 in den Vorruhestand, in jenem Jahr eröffnete die Tafel, damals war sie noch in der Waltraudenstraße. Ich helfe gerne anderen Menschen, deshalb habe ich mich für ein Ehrenamt entschieden“, sagte Inge Schulz, die für die Verteilung des Essens zuständig ist.

„Ich bin vor ein paar Jahren in Rente gegangen und bin einfach mal mit meiner Frau in die Tafel mitgegangen – und geblieben“, meinte Martin Schulz, der die Leute am Empfang eincheckt – Ausweise scannen, Papiere kontrollieren. „Ein paar Jahre wollen wir noch bei der Tafel helfen“, fügte Inge hinzu.

Zeichen der Wertschätzung

Seit vier Jahren gibt es die Karte in Ludwigshafen, sie muss von den Ehrenamtlichen bei der Ehrenamtsbörse Vehra beantragt werden. Grundbedingungen sind: fünf Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche oder 250 Stunden pro Jahr.

„Bei der Tafel in der Bayreuther Straße helfen wir Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Bei Hartz-IV-Empfängern gibt es von rechtlicher Seite wenig Möglichkeiten, die Situation zu verbessern, hier helfen nur Spenden“, so Steeg. Die Tafel ist an sechs Tagen geöffnet, hier sind 100 Helfer im Einsatz, die 2000 Menschen versorgen.

Die zweite Stelle ist das Café Asyl mit Einrichtungen in einigen Stadtteilen. In den Jahren 2015 bis 2017, als die Zahl der Flüchtlinge hoch war, wäre die Arbeit in den Cafés nicht zu stemmen gewesen ohne die Freiwilligen, so Steeg. Die Ehrenamtlichen helfen etwa beim Ausfüllen von Formularen oder bei der Wohnungssuche.

„Die Tafel ist ein Projekt von Vehra, das 2005 gegründet wurde. Seit 2015 kooperieren wir mit der Stadt, seitdem sind über 500 Karten herausgegeben worden“, sagte Jürgen Hundemer, Vorsitzender von Vehra. „Dies zeigt, wie intensiv Ehrenamt umgesetzt wird. Die Karte steht für Anerkennung und Wertschätzung dieser Arbeit.“

In Deutschland gibt es laut einer Statistik 23 Millionen Ehrenamtliche, die meisten sind im Alter von 65 bis 70 Jahren und weiblich. Die Karte beantragen können Helfer bei Vereinen, Kirchen oder sonstigen Einrichtungen, die Arbeit darf nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet sein. Das Mindestalter ist 14 Jahre. Mit der Karte aus Ludwigshafen bekommt man Ermäßigungen in ganz Rheinland-Pfalz.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019