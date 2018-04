„Ich kann in Ruhe einkaufen“

Anzeige

„Der Facheinzelhandel ist ganz klar ein Magnet für den verkaufsoffenen Sonntag. An diesem Tag ist das Schöne, dass sich die Kunden für den Einkaufsbummel einmal richtig Zeit lassen können“, sagte Michael Cordier, der in Personalunion Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) und des Marketing-Vereins ist.

Viele Frauen schauen sich nach neuen Schuhen um. „Besonders für das Frühjahr sind Sneakers im Trend. Bei den Sandalen sind die Keilabsätze mit Korkoptik gefragt“, sagte Verkäuferin Heidi Fass.

Mit einer musikalischen Modenschau präsentierten acht Models die Trends. Dabei zeigten sie, dass Streifen das Thema der Saison sind. Nicht auf einem Laufsteg, sondern bei einem Gang durch die Rhein-Galerie machten sie auf aktuelle Angebote aufmerksam. So konnten sich die Kunden gleich das passende Kleidungsstück kaufen.

Die Besucher der Rhein-Galerie freuten sich, am Sonntag bummeln zu können. „Ich habe mir in Ruhe neue Kleidung gekauft, weil ich sonst arbeite. Es ist praktisch, weil man hier ein großes Angebot hat und in Ruhe einkaufen kann“, erzählte Jose Batista (45), Straßenbauer aus Iggelheim. „Grundsätzlich ist es ganz nett, am Sonntag zu bummeln, Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf und kenne daher ein ganz anderes Angebot als hier. Ich suche Kleidung anderer, internationaler Marken, die hier nicht geführt werden“, sagte Kari Antoine (29), Ärztin aus Heidelberg.

