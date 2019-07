„Ich war eine der ersten in Deutschland“

Ludwigshafen.„Guten Morgen. Ich treffe mich heute mit einer Zeitung aus Mannheim. Ich erzähle euch dann nachher, wie das Interview gelaufen ist.“ Bevor Caroline Julius ihre Wohnung verlässt, berichtet die Ludwigshafenerin 284 000 Menschen, was sie an diesem Tag so alles geplant hat. Die hübsche Brünette ist eine der größten „Influencer“ (dt. Beeinflusser) aus der Region. Sie teilt im sozialen Netzwerk „Instagram“ über Bilder und Videos ihr Leben mit anderen Nutzern und verdient damit ihr Geld.

Ihre Instagram-Seite hat die 22-Jährige während ihres Studiums aufgebaut. „Damals wusste ich noch nicht, wie groß das Ganze wird. Ich habe einfach Fotos hochgeladen und plötzlich haben sich immer mehr Leute dafür interessiert. Als ich 100 000 Fans auf meinem Profil hatte, kam dann die erste Anfrage einer Firma, ob ich ihre Produkte präsentieren möchte“, erzählt sie. Seitdem hat Caro – oder „itscaroo“, wie sie sich online nennt – etwa 1320 Bilder veröffentlicht. Darauf setzt sie Kleidung, Accessoires, Kosmetik, Essen oder Urlaubsorte in Szene.

Ein Vorbild in der Welt der sozialen Medien hatte sie nicht. „Ich war quasi eine der ersten hier in Deutschland. Mittlerweile möchte ja fast jeder Influencer werden, weil es als Traumjob gilt“, sagt sie. Welcher enorme Zeitaufwand hinter dem Beruf steckt, wüssten die wenigsten. „Viele denken, man macht einfach Bilder und verdient damit Geld, aber ich muss jeden Tag aktiv sein und bin fast nur unterwegs.“ New York, Marokko, Türkei, München – seit April war Caro nur vier Tage lang daheim in Ludwigshafen. Meistens sind es Pressereisen, auf die sie eingeladen wird, um Werbung für ein Hotel, ein Unternehmen oder eine Reisegesellschaft zu machen. „In New York war ich vor ein paar Monaten, um Content zu kreieren“ – das bedeutet: Caro ist extra zum Time Square und Central Park geflogen, um ihren Zuschauern außergewöhnliche Bilder präsentieren zu können.

Für Auftraggeber zählen die Fans

Bei einem guten Influencer dürfe man gar nicht merken, dass es sich bei den Fotos um Werbung handelt. „Man muss authentisch rüberkommen. Wenn ich Sachen vermarkten würde, die Schrott sind, würden sich die Leute nur fragen, wie viel Geld da geflossen ist“, erzählt Caro. Und wenn sich ihre Fans daraufhin entschließen, ihrem Profil nicht mehr zu folgen, verliert sie an Wert für potenzielle Auftraggeber. Apropos: Bis zu 1700 Euro kann die junge Frau für ein Werbebild verlangen.

Familie und Freunde stehen hinter dem, was Caro macht. „Meine Mama und meine Schwester machen sogar die Fotos von mir“, sagt sie und lächelt. Wenn sie dann mal daheim bei ihren Großeltern ist, würde sie das Handy auch einfach ausschalten. „Man ist versucht, immer alles zu teilen. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss, wenn ich kurz nicht online bin.“ Für Hobbys bleibe ihr keine Zeit mehr. Früher hat die 22-Jährige Klavier und Querflöte gespielt. Heute versucht sie sich beim Feiern mit ihren Freunden oder beim Sport eine Auszeit zu nehmen.

Ihrer Verantwortung gegenüber den hauptsächlich jungen Mädchen, die ihren Alltag beobachten, ist sich die bodenständige Ludwigshafenerin bewusst. „Es freut mich sehr, wenn sich die Leute von mir inspirieren lassen, aber wenn sie alles nacheifern wollen, wird es gefährlich. Es gab schon Mädchen, die sich mein Rosen-Tattoo nachstechen lassen wollten“, sagt sie. Aus diesem Grund versucht Caro, ihren Fans auch bewusst zu zeigen, dass nicht alles an ihrem Leben perfekt ist. „Ich spreche auch ganz offen über meine Akne und kann mein Profil nutzen, um zu zeigen, was mir geholfen hat.“

Studiert hat die 22-Jährige Modemarketingmanagement. Sie kann sich vorstellen, später ihre eigene Agentur aufzubauen. „Wer weiß, wie lange ich als Influencerin noch Geld verdienen kann. Wenn Instagram irgendwann nicht mehr beliebt ist oder mein Profil gelöscht wird, dann würde ich ohne mein Studium mit nichts dastehen“, meint sie. Nach dem Interview müsse sie erstmal ihre Wohnung putzen. „Seit ich das letzte Mal daheim war, hat sich einiges angestaut“, sagt Caro und lacht. Auch das wird sie ihren Fans auf ihrem Instagram-Profil erzählen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019