Ludwigshafen.Adolf Voß streichelt seiner Frau Christa über den Kopf und blickt sie liebevoll an. Der 89-Jährige und seine 87-jährige Frau feiern heute Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren gaben sich die beiden Maudacher das Ja-Wort.

Ursprünglich stammt Christa Voß, geborene Gutsche aus dem schlesischen Steinsdorf. Am Ende des Zweiten Weltkriegs flüchtet sie mit ihren Eltern im Treck – mit Pferd und Wagen. In Niedersachsen findet die Familie ein neues Zuhause. Adolf Voß stammt aus Nortorf in Schleswig-Holstein. Die Wirren des Kriegs bringen die beiden nach Ludwigshafen, wo sie sich am Buß- und Bettag 1952 bei einer Feier zum ersten Mal begegnen.

„Ich war sofort begeistert von ihr“, schwärmt Adolf Voß und lächelt. Die damals 21-jährige Christa findet ihren Verehrer ebenfalls sympathisch, zögert aber noch. Doch schließlich gelingt es dem erfolgreich werbenden jungen Mann, das Herz seiner Angebeteten zu erobern. Nur wenige Monate nach dem ersten Treffen, am 16. Mai 1953, treten die beiden in Wildeshausen in Niedersachsen vor den Altar. Geheiratet wird im kleinen Kreis, die standesamtliche Trauung findet am selben Tag statt wie die kirchliche.