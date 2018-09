IHK kritisiert Erhöhung

Ludwigshafen.Als falsches Signal an die ansässigen Betriebe wertet die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz die Absicht der Stadt, den Gewerbesteuerhebesatz im nächsten Jahr von 405 auf 420 Punkte zu erhöhen. „Für die Ansiedelung neuer Firmen, die beispielsweise die Innenstadt wiederbeleben könnten, ist eine Anhebung sogar kontraproduktiv“, warnt IHK-Steuerexperte Steffen Blaga.

Die Unternehmen hätten in den letzten Jahren durch ihre Steuerzahlungen bereits maßgeblich zur Finanzstabilität der Stadt beigetragen. 2011 betrug der Gewerbesteuerhebesatz noch 360 Punkte. Eine erneute Erhöhung würde eine Steigerung um 18 Prozent seit 2011 ausmachen, so die Kammer. Angesichts der maroden Verkehrsinfrastruktur drohe Ludwigshafen als Standort ein massiver Verlust an Attraktivität. „Betriebe haben jetzt schon große Probleme, Fachkräfte zu gewinnen oder zu halten“, sagt Blaga. Zwar versuchen die Unternehmen, mit vielfältigen Arbeitszeitmodellen und geänderten Prozessen die Mobilitätsprobleme aufzufangen. Doch die dafür nötigen Gelder würden fehlen, wenn die Unternehmen eine höhere Steuerlast tragen müssten.

„Schulterschluss suchen“

Ludwigshafen, das zu den höchst verschuldeten Städten Deutschlands zählt, stehe mit Sanierung und Ersatzbauten der Hochstraßen sowie stetig steigenden Sozialausgaben vor immensen finanziellen Herausforderungen. „Daher wäre es besser, steuerliche Anreize zu setzen und den Schulterschluss mit der gewerblichen Wirtschaft zu suchen“, sagt der IHK-Steuerexperte. Es gebe Beispiele, wonach geringere Gewerbesteuerhebesätze auf lange Sicht höhere Einnahmen generierten als höhere Hebesätze, da sich mehr Unternehmen ansiedelten – erst recht, wenn die Konjunktur nachlassen sollte. Zudem sieht die IHK vermehrt das Land und den Bund in der Pflicht, den Kommunen mit ausreichend Finanzmitteln auszustatten.

Kämmerer Dieter Feid (SPD) hatte indes die Anhebung des Hebesatzes als vertretbar bezeichnet, weil die Stadt damit ihre Einnahmen nachhaltig erhöhen könne. Eine endgültige Entscheidung fällt der Stadtrat mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 am 10. Dezember. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018