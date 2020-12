IHK Pfalz plant Neubau

Ludwigshafen.Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz will in der Ludwigshafener Innenstadt einen neuen Hauptsitz bauen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die nach einer Vollversammlung am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach sollen die Planungen für einen Neubau am Ludwigsplatz vorangetrieben werden. Gleichzeitig laufen Verhandlungen mit dem Eigentümer eines weiteren Grundstücks in der Innenstadt, das auch für den Neubau infrage kommt. Laut IHK hatte eine Studie ergeben, dass die Unterhaltungskosten für das bestehende Gebäude höher sind als die für einen Neubau. Ein ausführlicher Bericht folgt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020