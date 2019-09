„Ihr seid wirklich alle Sieger“

Ludwigshafen.Phil Nunier Dos Santos heißt der Gewinner des diesjährigen Vorlesewettbewerbs der Grundschulen in Ludwigshafen. Der Neunjährige aus Mutterstadt setzte sich dabei gegen 16 weitere Viertklässler von Schulen aus Ludwigshafen sowie Otterstadt und Altrip durch. „Sehr gut“, fühle er sich, sagte der Junge nach seinem Sieg aus dem Trubel heraus, als ihn seine Klassenkameraden aus der 4c freudig umringten. Denn Phil war als Schüler der Oppauer Goethe-Mozart-Schule, wo der Wettbewerb ausgerichtet wurde, gleichsam als Lokalmatador an den Start gegangen.

Und, klar: Der Sieg werde noch gefeiert! Begleitet wurde Phil von seinen Eltern, Carolin und Michael Nunier Dos Santo. „Wir sind sehr stolz“, betonte seine Mutter. „Es ist ja auch schon für die Kinder eine Hürde, vor fremden Menschen unbekannte Texte vorzulesen. Das haben aber alle miteinander toll gemacht.“ Die bemerkenswerten Leistungen der Kinder würdigte auch Antje Geis, Inhaberin der Oppauer Buchhandlung Leseecke, die den Vorlesewettbewerb zum mittlerweile siebten Mal in Eigenregie veranstaltete, unterstützt vom Ravensburger- und dem Coppenrath Verlag: „Ihr seid ja wirklich alle schon Sieger“, hatte sie den Mädchen und Jungen eingangs erklärt. „Und zwar Sieger von in diesem Jahr insgesamt 1078 Schülern.“ So viele hatten sich an den vorausgegangenen Schulentscheidungen beteiligt. „Es ist sowieso schon eine tolle Leistung, dass ihr hier bei dem Stadtentscheid dabei seid“, hatte ebenso Ingrid Wendling-Thiel, Leiterin der Goethe-Mozart-Schule, hervorgehoben. Unter den fünf Juroren war die Achtklässlerin Vanessa, die vor vier Jahren selbst am Wettbewerb teilgenommen hatte. „Ich war damals sehr aufgeregt, aber es war auch sehr spannend“, erinnerte sich die heute 13-Jährige.

Die Veranstaltung, die bei aller Konzentriertheit der Vorträge in einnehmend freundlicher und ungezwungener Atmosphäre stattfand, ging über zwei Runden: In der ersten trugen die Jungen und Mädchen einen selbst gewählten Text vor, in der zweiten Runde lasen sie einen fortlaufenden Auszug aus dem für den den Deutschen Jugendliteraturpreis 2019 nominierten Buch „Podkin Einohr – Der magische Dolch“. Eben dieses Buch erhielten schließlich auch alle Teilnehmer als Preis – und konnten sich obendrein über den herzlichen Applaus der Familien und Freunde freuen. Der erste Sieger durfte zudem ein Gesellschaftsspiel mit nach Hause nehmen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019