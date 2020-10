Illegal abgestellter Wagen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigshafen.In der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr haben Zeugen beobachtet, wie zwei Männer einen dunkelgrünen Ford Ka in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen abgestellt und die Kennzeichen abmontiert haben - und sich dann aus dem Staub machten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, weist der Ford frische Unfallspuren auf. Außerdem war der Wagen bereits abgemeldet und hätte überhaupt nicht mehr am öffentlichen Verkehr teilnehmen dürfen. Derzeit geht die Polizei von Unfallflucht aus und sucht nun Zeugen, Geschädigte oder Unfallbeteiligte. Hinweise zu dem Unfall oder den beiden Männern unter 0162 963 2222.

