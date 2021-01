Illegale Pension kontrolliert

Ludwigshafen.Der Kommunale Vollzugsdienst hat mit der Polizei einen illegalen Beherbergungsbetrieb kontrolliert und ist dem Verdacht der unerlaubten Prostitution nachgegangen. Eine Anruferin hatte auf mögliche Prostitution in einem Haus in Oppau hingewiesen. Die Ordnungskräfte trafen auf Frauen im Alter von 22 bis 32 Jahren, in deren Zimmer sich „Gegenstände befanden, die dem Prostitutionsgewerbe zugeordnet werden konnten“, so die Verwaltung. Auf die Verstöße gegen die Corona-Regelungen hingewiesen, bestritten die Frauen, als Prostituierte tätig zu sein. Ferner wurden in einem anderen Stockwerk drei Männer angetroffen, die angaben, als Monteure in der nicht angemeldeten Pension untergekommen zu sein. ott

