Im Chor aktiv für die Tafel

Worms.Es gibt noch Karten für das erste vorweihnachtliche Benefiz-Rudelsingen mit Uli Wurschy und Volker Becker, das am Donnerstag, 12. Dezember, im Wormser Lincoln Theater (Obermarkt 10) stattfindet. Das Konzept: In lockerer Atmosphäre treffen sich Menschen jeden Alters, um gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute zu singen. Los geht es am 12. Dezember um 19.30 Uhr, gesungen wird ein buntes vorweihnachtliches Programm. Ein Beamer strahlt dabei die Texte an die Wand, die Vokalisten werden am Klavier und mit Einspielungen begleitet. Der Reinerlös der Veranstaltung soll dem Wormser Tafel e.V. zugutekommen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Mehr Infos und Karten gibt es unter rudelsingen.de. mav

