Im Ligustergang rollen die Bagger an

Ludwigshafen.Zahlreiche Bauprojekte standen im Mittelpunkt der Rede, die Ortsvorsteher Klaus Schneider beim Neujahrsempfang für die Gartenstadt im Hans-Bardens-Haus vor zahlreichen Gästen hielt. Beim Ausbau des Marienkrankenhauses seien fünf neue Operationssäle, eine Verlegung der Kinderklinik sowie ein Parkhaus in der Bozener Straße vorgesehen. Das Vorhaben soll 2023 fertiggestellt sein. Zudem werde die Bushaltestelle in der Maudacher Straße barrierefrei ausgebaut. Eine Fahrbahn soll stets dem Verkehr zur Verfügung stehen.

Die Stadt plane außerdem die Modernisierung und die Erweiterung der Ernst-Reuter-Schulen für 3,5 Millionen Euro. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. „90 Prozent der Betrags kommen aus einem Förderprogramm des Bundes“, sagte Schneider. „Gelder sind auch für den Straßenausbau und Sanierung der Salzburger-, Tiroler-, Kärntner Straße sowie der Fugger- und Schreberstraße vorgesehen.“

Bezahlbarer Wohnraum

Im geplanten Wohngebiet Ligustergang werden Mitte 2019 die Bagger anrollen, erklärte Schneider. Dort soll nach dem Abriss von 13 Gebäuden „bezahlbarer Wohnraum“ entstehen. Die städtische Immobiliengesellschaft GAG überbaut das Areal mit acht Mehrfamilienhäusern. Eine offene Bauweise mit viel Grün sei geplant, sagt Schneider. „Die Tiefgarage ist von jedem Haus aus erreichbar.“ Bei der geplanten Überbauung bei der Ladenzeile soll der bisherige Charakter erhalten bleiben.

Die Altlasten auf dem ehemaligen Metro-Gelände an der Maudacher Straße bleiben ein großes Problem. Die Fläche dürfe weiterhin nicht betreten werden. Bei Grundwasseruntersuchungen wurden laut Schadstoffe nachgewiesen, jedoch in geringer und gleichbleibender Menge.

Lob verteilte der Ortsvorsteher für die soziale Arbeit der städtischen Arbeitskreise und Vereine. Leonhard Eichner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft (AG) der Vereine, forderte zu mehr Engagement und aktiver Beteiligung in der Arbeitsgemeinschaft auf: „Die Stadt tut, was sie kann. Es ist aber Eigeninitiative und Engagement in den Vereinen gefordert, um das gesellschaftliche Leben mit zu gestalten.“ Ein Ziel sei es, das Siedlerfest zum Stadtteilfest zu erweitern.

Fasnachtlich umrahmt wurde der Empfang von Darbietungen der Garden und Tanzmariechen der Glücksritter und Mauerblümcher. Danach folgte der gesellige Teil der Veranstaltung . jug

