Im Stadtteil Süd fallen 114 Parkplätze weg

Die Stadtteile Mitte und Süd steuern in den kommenden Jahren auf eine akute Parkplatznot zu. „Mit den ganzen großen Bauvorhaben und dem Abriss der Hochstraße sind es 1500 Stellplätze, die wir real verlieren“, konstatierte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) am Mittwochabend in der Sitzung des Ortsbeirats. Aus diesem Grund beauftragte das Gremium die Verwaltung, das Parkraumkonzept nochmals zu prüfen und zu überarbeiten.

Zuvor hatten Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) und Edeltraud Heller-Andor, Leiterin des Bereichs Straßenverkehr, das Gremium darüber informiert, dass im Zuge der stadtweiten Überprüfung enger Straßen 114 Parkplätze in Süd gestrichen werden müssen. Wie berichtet, fallen in Ludwigshafen Hunderte Parkplätze weg, damit die Durchfahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste gewährleistet ist.

Am stärksten betroffen sind in Süd die Pfalzgrafenstraße mit 30 wegfallenden Plätzen, die Rottstraße mit 25 Plätzen, die Grünerstraße und die Brucknerstraße mit jeweils 18 Stellplätzen sowie die Moltkestraße mit 12 Parkplätzen.

Für die Ortsbeiräte war die Nachricht ein harter Schlag. „Wenn man einfach nur Parkplätze streicht, macht man es sich sehr einfach“, sagte Karl-Heinrich Hecker (CDU). Es müsse geprüft werden, ob nicht mancherorts die Bürgersteige abgesenkt und teilweise zum Parken freigegeben werden könnten, befand das Gremium einhellig.

Ordnungsdezernent Schwarz betonte, dass alle Straßen noch einmal eingehend geprüft würden – und, dass die wegfallenden Anwohnerparkplätze andernorts ausgewiesen werden sollen. jei

