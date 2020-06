Immer mehr Genesene

Ludwigshafen.In Ludwigshafen gibt es aktuell noch elf Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises werktags veröffentlicht. Demnach blieb die Gesamtzahl der Fälle am Mittwoch stabil bei 328, während die Zahl der Genesenen in der Chemiestadt um zwei auf 315 anstieg. Zwei Menschen sind in Ludwigshafen bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Rhein-Pfalz-Kreis kamen am Mittwoch ebenfalls keine neuen Fälle hinzu. Dort liegt die Gesamtzahl weiter bei 250 Infektionen. In Speyer (95) wurde eine weitere Person positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, in Frankenthal (47) waren es gar drei. Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes wurden bislang 720 Fälle gemeldet, zehn Personen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.06.2020