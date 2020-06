Immer mehr Genesene

Ludwigshafen.Die Zahl der aktuell noch mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in Ludwigshafen auf sieben gesunken. Das meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag. Demnach blieb die Gesamtzahl der Fälle Stand 15 Uhr stabil bei 328, während es mittlerweile 319 Genesene gibt. Zwei Menschen sind in der Chemiestadt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (257) kamen im Vergleich zum Freitag sechs Fälle hinzu, in Speyer (95) und Frankenthal (47) blieben die Zahlen unverändert. jei

