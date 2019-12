Impfungen gegen gefährliche HPV-Viren

Ludwigshafen.Als Lukas auf dem Behandlungsstuhl in der Arztpraxis von Susanne Oberdorf Platz nimmt, ist ihm eine gewisse Aufregung anzumerken. Am Ende war es nur ein kleiner Pieks, keine Minute dauerte die Prozedur. „Die meisten haben zunächst Bammel, hinterher sitzen sie fröhlich vergnügt im Wartezimmer“, sagt Anne Michael von der Aufklärungsinitiative „Jugend gegen Aids. Sie betreut 17 Schüler der Adolf-Diesterweg-Realschule Oggersheim, die sich gegen Humane Papillomviren (HPV) impfen lassen. „Diese Viren sind die Ursache für viele Erkrankungen von Genitalwarzen bis Gebärmutterhalskrebs“, begründet Pressesprecher Maximilian Wolf die Aktion.

„HPV-Infektionen gehören in Deutschland zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen“, macht Wolf die Dimension des Problems deutlich. Mehr als 70 Prozent aller Menschen steckten sich im Laufe ihres Lebens an. Weil die Infektion oft folgenlos verlaufe, bleibe sie für viele unerkannt. Im ungünstigen Fall könne sie jedoch zu Genitalwarzen und Krebserkrankungen führen, etwa bei Gebärmutter oder im Mund-Rachen-Raum.

Vielfach unbekannt

Eine Impfung biete Schutz und werde zwischen dem 9. und 17. Lebensjahr von der ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen. Bis zu diesem Alter würden die Krankenkassen die Kosten übernehmen.

Um das Thema HPV ins Bewusstsein der jungen Menschen zu rücken, haben Anne Michael und Maximilian Wolf die achten Klassen der Adolf-Diesterweg-Realschule besucht. Es führte bei vielen Schülern zu einem „Aha-Effekt“, so die Organisatoren. Dass es derartige Viren gibt, sei den 13- bis 15-Jährigen schlicht unbekannt. Die Bereitschaft zur Impfung sei aber regelmäßig groß. Dass nicht in der Schule geimpft werden kann, hat man sich für eine Exkursion in die Arztpraxis entschieden.

Als Vorbild nennt Anne Michael Australien. Dort wolle man bis 2035 durch frühzeitige Impfungen die durch HPV verursachten Krankheitsfälle auf ein Minimum reduzieren. Die Impfung sei im Übrigen sehr gut verträglich, nur 1,7 Personen von einer Million zeigten umfangreichere Reaktionen. Auch in der Arztpraxis von Susanne Oberdorf ist alles komplikationslos verlaufen. Ein Wermutstropfen bleibt: Sämtliche geimpften Schüler sind Jungen. „Auch Mädchen sollten sich impfen lassen“, lautet der Appell der Gynäkologin. Religiöse Überzeugungen dürften kein Hindernis sein. dtim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019