Improvisation auf hohem Niveau

Mal müssen Gesetze der USA erklärt, dann ausgefallene Tiere vorgestellt werden. In der ersten Runde kann Medizinerin Elke Raum mit ihrem Wissen beim Thema Unterhaltung punkten. Sie muss Sprechblasen füllen, wie sie in Foto-Geschichten der Zeitschrift „Bravo“ zu finden sind. Mit Humor rät sie Studierenden dazu, Damentoiletten nach 16 Uhr nicht mehr aufzusuchen, und erklärt, dass man sich bei einem Blackout in der Prüfung einfach mal auf den Kopf stellen sollte. Damit schafft sie es in die zweite Runde.

Zuschauer zufrieden

Ihr Teampartner Alex Gehlen hat die Zuschauer mit seinen Ausführungen im Bereich Modewelt überzeugt. „Das Thema Fashion liegt mir am Herzen“, erklärt er und schlüpft in die Rolle eines Designers für T-Shirts, der sein Label anhand von Folien präsentiert. Auch Dozent Manuel Vermeer und Studentin Shannon Lutterodt kommen weiter.

Die Zuschauer sind vom Konzept ganz angetan. Joyce Reiners-Joliet und Rebecca Geppert hat der Vortrag Gehlens am besten gefallen. Der Teilnehmer ist spontan für einen ausgefallenen Kandidaten eingesprungen. Er bringt ein wenig Erfahrung mit. „Ich habe es vor vier Jahren zum ersten Mal ausprobiert.“ Fabian Fischer, Philipp Piroth und Marc Ritter haben ebenfalls viel Spaß im Publikum. „Es ist schön, dass Studenten so etwas auf die Beine stellen. Da steckt viel Arbeit drin.“

In der zweiten Runde treten die Studenten gegeneinander an und die Dozenten duellieren sich. Schließlich gestalten Vermeer und Gehlen das Finale mit viel Schlagfertigkeit und Improvisationstalent in jeweils drei Vorträgen, aus denen der Dozent als Sieger hervorgeht. Als Überraschung muss Vermeer sich noch gegen den Vorjahressieger Klaus Blettner behaupten, um als „Master des Slidefight“ von der Bühne zu gehen. Der Dozent am Ostasieninstitut hat den Abend genossen. „Es ist eine schöne Sache, die Studenten und Dozenten in lockerer Atmosphäre zusammenbringt.“

