Impulse für das Stadion

Ludwigshafen.Das Südweststadion wiederbeleben will eine Initiative in Ludwigshafen: „Einen Ideenvorschlag zur Wiedergeburt des Südweststadions“ hat der Physiotherapeut Christian Simon erarbeitet, den er per E-Mail einem größeren Personenkreis zukommen ließ. „Durch den Einsatz ihrer Stärken“ sollen Interessenten bei der „Wiederaufblühung“ des Stadions helfen. Die Initiative will sich dafür einsetzen, „wieder Sport- und Kulturveranstaltungen“ ins Südweststadion zu holen und dabei auch die „bauliche Lage“ des Stadions berücksichtigen.

Verwaltung zurückhaltend

Thomas Gerling, Leiter des Bereichs Sport der Stadtverwaltung, und Winfried Ringwald, Vorsitzender des Sportverbandes, beurteilen das Projekt zurückhaltend. „Wir kennen noch keine Details,“ sagte Gerling, „aber beim Zustandekommen einer solchen Initiative muss die Stadt mit im Boot sitzen“. Auch Ringwald kann sich das Vorhaben nur unter Mitwirkung der Verwaltung vorstellen. Derzeit wird das Stadion vom FC Arminia 03 (Fußball), ABC Ludwigshafen (Leichtathletik), Sportbund (Deutsches Sportabzeichen) und den Schulen genutzt.

Im Grunde strebt auch Simon eine Zusammenarbeit mit der Stadt an. Mit seinen Plänen möchte für die Stadt „etwas Sinnvolles und Nachhaltiges“ schaffen. „Wir haben keine wirtschaftlichen Interessen“, betont er. Die Initiative befinde sich „in der Findungsphase“, hat aber einige Vorstellungen, was sie bewirken könnte: „Wir wollen bereits sozial engagierte Unternehmen dafür gewinnen, die sich für den Sport und die Kultur der Stadt und der Region einsetzen wollen,“ sagte Simon. rs

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020