Impulse für Jugendarbeit und Familien

Ludwigshafen.Er ist nicht nur ein einfühlsamer Seelsorger, sondern auch ein engagierter Theologe, der sich der sozialen Verantwortung der Kirche sehr wohl bewusst ist. Viel Aufhebens um seine Tätigkeit hat Erich Ramstetter nie gemacht, dabei hat sein Wirken tiefe Spuren in der Stadt hinterlassen. Auf die Initiative des langjährigen katholischen Dekans gingen unter anderem viele Jugendfreizeiteinrichtungen und Familienbildungsstätten zurück. Der Ludwigshafener Ehrenbürger und enge Vertrauter des Altbundeskanzlers Helmut Kohl feiert am Sonntag seinen 95. Geburtstag.

Aus diesem Anlass gestalten seine früheren Pfarrgemeinden in Friesenheim einen Gottesdienst in der St. Josef-Kirche, wegen der Corona-Bestimmungen ist die Gästeliste indes bereits geschlossen. Anschließend würdigen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Prodekan Udo Stenz das Wirken des Altdekans.

Eigentlich hatte der gebürtige Ludwigshafener einen ganz anderen Berufswunsch. Nach Kriegsende wollte er Arzt werden und in Heidelberg studieren. Weil er jedoch – wie viele andere – nicht vom in der französischen Besatzungszone gelegenen Ludwigshafen in die US-Zone gehen durfte, schwenkte Ramstetter um und studierte Theologie in Mainz. „Diese Wahl habe ich nie bereut“, sagt er im Rückblick. Eine Ansicht, die viele Bürger teilen.

28 Jahre lang wirkte Ramstetter als Dekan. Er hatte unter anderem maßgeblichen Anteil daran, dass das Heinrich-Pesch-Haus als katholische Bildungseinrichtung nach Ludwigshafen kam. Eng verbunden ist er mit Friesenheim. 38 Jahre lang, von 1960 bis 1998, kümmerte er sich als Pfarrer um die St. Josef-Gemeinde. Ein besonderes Augenmerk legte er auf die Entwicklung der Pfadfinder- und Jugendgruppen.

In Gesellschaft hineinwirken

Aus dieser Zeit stammte auch die enge Verbindung zum Altkanzler, der in Friesenheim aufgewachsen war. Ramstetter begleitete Helmut Kohl auch in schweren Zeiten wie der CDU-Parteispendenaffäre oder nach dem Tod von dessen Frau Hannelore. Aber auch der Altdekan, der 1963 CDU-Mitglied wurde, ist dankbar über die Freundschaft mit dem 2017 verstorbenen Regierungschef. „Viele Erlebnisse und Begegnungen mit ihm haben mich bereichert und geprägt.“

Mit seinem Wirken stand Ram-stetter für eine Kirche, die sich nicht zurückzieht, sondern konstruktiv und auch kritisch in die Gesellschaft hineinwirken will. Mit den Positionen des Vatikans ist er beileibe nicht immer einverstanden. Ramstetter ist kein Dogmatiker, sondern ein sozial stark engagierter Bürger, bei dem der Humor nicht zu kurz kommt. 1998 erhielt der langjährige Dekan die Ehrenbürgerwürde der Stadt.

Auch nach dem Ausscheiden als Dekan im Alter von 73 Jahren blieb er noch lange in der Pfarrei aktiv – hielt Gottesdienste in der St. Josef-Kirche oder bei Seniorenreisen. „Solange ich es gesundheitlich noch kann, bringe ich mich in der Gemeinde ein“, so sein Motto. (Bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020