In acht Sekunden Fenster aufgehebelt

Ludwigshafen.Ein gekipptes Fenster hat ein Einbrecher in der Regel bereits nach drei Sekunden aufgedrückt – und kann sich danach ungestört in der Wohnung umsehen. In nur acht Sekunden hebelt er ein geschlossenes Fenster auf, das mit einfachen Rollzapfen verankert ist. Mit diesen Erfahrungswerten untermauert Horst Gesell, Leiter Zentrale Prävention, seinen Appell, Fenster und Türen wirksam gegen Eindringlinge zu schützen. Gerade in der dunklen Jahreszeit erwarten die Kripo wieder deutlich mehr Einbrüche. Dabei sind die Fallzahlen in Ludwigshafen bereits im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen – von 73 auf 80.

Entdeckungsrisiko erhöht

Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, der bis zur französischen Grenze reicht, sieht es hingegen etwas anders aus: Die Gesamtzahl der Einbrüche zwischen Januar und Juni sank von 633 auf 550. Erfreulich ist dort auch die Entwicklung seit 2016. Während vor vier Jahren insgesamt 1685 Delikte registriert wurden, waren es 2019 noch 822. Zugleich sei die Aufklärungsquote von 15 auf 22 Prozent gestiegen, betont Gesell.

Zugleich verzeichnet die Kripo einen anderen ebenfalls positiven Trend. „Etwa jeder zweite Einbruch ist im Versuch steckengeblieben, weil Fenster und Türen immer besser geschützt werden.“

Seit Jahren beraten die Präventionsexperten des Präsidiums Privat- und Geschäftsleute, welche Schutzmaßnahmen in deren Häusern und Räumen sinnvoll sind. Wegen Corona sind die Mitarbeiter nun nicht mehr auf Messen vertreten und halten weniger Vorträge beispielsweise bei Vereinen oder beim Seniorenrat. „Während wir 2019 bei 30 Veranstaltungen präsent waren, werden es in diesem Jahr höchstens 15 sein“, verdeutlicht Gesell den Unterschied. Einzelberatungen bietet das Kommissariat aber weiterhin an.

„In manchen Fällen ist zwar die Haustür gut gesichert, andere Eingangstüren aber nicht“, nennt der Kripo-Experte eine häufige Schwachstelle. Bei Fenstern, so seine Empfehlung, sollten Rollzapfen gegen eine Pilzkopfverriegelung ausgetauscht werden, die viel mehr Widerstand bietet. Erst nach etwa 15 Minuten könnten Täter mit entsprechenden Werkzeugen bei solchen Fenstern einsteigen. Damit sei aber das Entdeckungsrisiko zu hoch.

Ähnliches gelte für ein Kastenriegelschloss an den Türen, das mit einer Stangenverriegelung ergänzt werden kann. Bei den Abdeckungen von Kellerschächten warnt Gesell vor billigen Lösungen. Eine Alarmanlage sei nur als Ergänzung sinnvoll, könne aber allein keinen Einbruch verhindern.

Reisende Banden, die Häuser und Wohnungen in der Nähe von Schnellstraßen aussuchen, machen nach Angaben der Kripo eine große Tätergruppe aus. Zudem gebe es Ortsansässige mit Geldnot als Motiv. Um Einbrüche zu verhindern, sollten Bewohner nicht nur Haus und Wohnung baulich gut sichern, sondern auch häufige Fehler in ihrem Verhalten vermeiden. Gesell rät: „Niemals Hausschlüssel draußen etwa unter der Fußmatte und im Blumentopf verstecken und auch keine Urlaubsreisen breit in sozialen Medien posten. Auch dort sind Einbrecher aufmerksam.“

