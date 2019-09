In der Ludwigshafener Rhein-Galerie läuft der Umbau hinter den Kulissen

Ludwigshafen. Umfangreiche Veränderungen stehen im größten Ludwigshafener Einkaufszentrum an. Auslöser ist der Wechsel des Saturn-Marktes vom Rathaus-Center in die Rhein-Galerie zum Herbst nächsten Jahres. Der Rewe-Markt schließt bereits zum 12. Oktober. Die Filiale des Drogeriemarkts dm werde innerhalb des Einkaufszentrums umziehen, kündigt Center-Manager Christoph Keimes auf „MM“-Anfrage an.

