In der Steuerverwaltung daheim

Ludwigshafen.Den Verlauf ihrer Karriere hat Christiane Schott gewissermaßen einem Zufall zu verdanken. Durch den Hinweis eines Bekannten fand die Juristin den Einstieg in die Finanzverwaltung. Was für viele dröge klingen mag, wurde für die heute 43-Jährige schnell zur Berufung. „Die Kombination aus fachlicher Arbeit und Personalführung hat mich immer am stärksten gereizt“, sagt Schott im Gespräch mit dieser Redaktion. Seit Anfang des Jahres ist die Pfälzerin Vorsteherin des Ludwigshafener Finanzamts – und damit die erste Frau an der Spitze der Behörde mit jährlichen Steuereinnahmen von rund 1,8 Milliarden Euro.

Am 24. Januar wurde die dreifache Mutter, die mit ihrer Familie in der Nähe von Grünstadt lebt, in ihr Amt eingeführt. Sie folgte auf Peter Schall, der nach 34 Jahren im Dienst der rheinland-pfälzischen Steuerverwaltung in den Ruhestand ging. Seitdem ist Schott für rund 440 Mitarbeiter verantwortlich, die sich etwa hälftig auf die 2015 fusionierten Standorte Ludwigshafen und Frankenthal verteilen. „Meine ersten Eindrücke sind sehr positiv“, berichtet die 43-Jährige beim Treffen an ihrem Arbeitsplatz in der Bayernstraße. „Wie ein Finanzamt funktioniert, wusste ich ja bereits. Aber die Belegschaft hier ist sehr offen, zuvorkommend und engagiert“, lobt sie. Sie habe ein „gut aufgestelltes Haus“ übernommen.

Pensionsbedingte Abgangswelle

Dementsprechend gebe es derzeit auch keine riesigen Herausforderungen zu bewältigen. Eines der größten Themen sei noch der Personalschwund. „Wir befinden uns mitten in einer unter anderem pensionsbedingten Abgangswelle“, sagt Schott. Deshalb werde aktuell verstärkt Werbung gemacht, um neue Anwärter zu rekrutieren. 37 Auszubildende sind momentan beim Finanzamt Ludwigshafen angestellt. „Das Interesse an den Berufsbildern ist durchaus da. Aber es geht natürlich immer noch mehr“, sagt Schott. Wichtig bei dem Generationenwechsel sei es, Erfahrungswissen zu übertragen. „Es geht immer etwas verloren, wenn Kolleginnen und Kollegen das Haus verlässt. Aber es funktioniert ganz gut“, sagt die Vorsteherin. Mit größeren gemischten Teams werde versucht, den Erfahrungsschatz weiterzugeben und zu bewahren.

Ureigene Aufgabe des Finanzamtes ist die Festsetzung und Erhebung von Steuern. Im Zuständigkeitsgebiet, das neben Ludwigshafen und Frankenthal noch die Stadt Grünstadt, die Gemeinde Bobenheim-Roxheim sowie die Verbandsgemeinden Lambsheim-Heßheim, Maxdorf und Leiningerland umfasst, leben insgesamt rund 309 500 Menschen. Etwa die Hälfte davon hätten ihre Steuererklärung bis vor kurzem immer noch in Papierform eingereicht, wie Schott berichtet. „Im Jahr 2018 lag die Anzahl derer, die das elektronische Portal Elster genutzt haben, bei 56 Prozent“, erklärt sie. 44 Prozent nutzten demnach noch die alte Variante. „Wir können nur dazu aufrufen, die Steuererklärung elektronisch einzureichen. Das geht einfach schneller“, betont die 43-Jährige. Ganz allmählich steige die Quote aber – nach aktuellem Stand um fast zehn Prozentpunkte seit 2018.

Christiane Schott wurde in Ludwigshafen geboren, aufgewachsen ist sie in Grünstadt. Nach dem Studium in Trier und Heidelberg arbeitete sie kurz als Richterin am Amtsgericht Kaiserslautern. Dann zog es sie in die Welt der Finanzen. Nach Tätigkeiten bei den Steuerverwaltungen in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz arbeitete sie neun Jahre beim Rechnungshof in Speyer. Zuletzt war sie zwei Jahre lang Vorsteherin des Finanzamts Kaiserslautern. „Ich bin froh über den Weg, den ich gegangen bin. Denn in diesem Bereich liegen hoffentlich meine Stärken“, sagt sie und lacht. Sich selbst beschreibt sie als offen, umgänglich und nahbar. „Ich arbeite einfach gerne mit Menschen.“

Neben der Arbeit gehört die meiste Zeit ihren zwei Töchtern und ihrem Sohn. „Sie bestimmen meine Freizeit“, sagt Schott. Eine „Burg“ habe sie sich jedoch erhalten, wie sie sagt. „Ich gehe jedes Wochenende laufen, durch den Pfälzerwald oder durch die Weinberge.“

