In Firmengebäude eingebrochen

Ludwigshafen.Unbekannte sind in eine Service-Firma in der Industriestraße eingebrochen. Sie hebelten die Tür zur Arbeitshalle auf und stahlen Geld in unbekannter Höhe. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah der Einbruch am vergangenen Wochenende. Im selben Zeitraum drangen Unbekannte in ein Versicherungsgebäude im Bereich Mörschgewanne ein. Sie hebelten die Haupteingangstür auf, kamen jedoch nur in den Vorraum hinein. Gestohlen wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Maudacher Straße machten die Täter ebenfalls keine Beute. Hinweise an die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020