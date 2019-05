In Gaststätte eingebrochen

Ludwigshafen.Zwei Unbekannte sind am Montagfrüh in eine Gaststätte im Stadtteil Süd eingebrochen. Sie wurden dabei aber von zwei aufmerksamen Anwohnern gesehen, die die Ordnungshüter alarmierten. Wie die Polizei mitteilte, warfen die Täter gegen 2.40 Uhr mit einem Stein eine Scheibe der Gaststätte ein und gelangten in das Innere des Lokals. Auch wenn die Zeugen den Einbruch der Polizei sofort meldeten, konnten die Täter entkommen – aber ohne Beute. Sie sind etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß und trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019