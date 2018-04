In Gaststätte und Firma eingebrochen

Anzeige

Ludwigshafen.Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche im Hemshof und in Friesenheim. Wie die Beamten mitteilten, schlugen Kriminelle zwischen Freitag, 20. April, und Montag, 23. April, zwei Scheiben einer Firma in der Saarburger Straße in Ludwigshafen ein und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie einen Schrank. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Bereits in der Nacht auf Freitag hebelten Unbekannte die Tür einer Gaststätte in der Blücherstraße auf und knackten einen Spielautomaten. Mit rund 3000 Euro entkamen die Täter unerkannt. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei unter Tel. 0621/963- 27 73. jei